ASSE - Puel dévoile la clef de ses débuts réussis

Arrivé sur le banc stéphanois en octobre dernier en remplacement de Ghislain Printant, Claude Puel a rapidement conquis le coeur des supporters. Bien que les Verts connaissent un mois de décembre jusqu'ici compliqué (3 défaites, 1 victoire), l'ancien coach de Leicester a insufflé un vrai vent de fraîcheur à un groupe qui en avait besoin. "Le projet a porté ses fruits puisque Saint-Etienne a retrouvé la Coupe d'Europe mais il n'avait pas de pérennité dans le temps. Il fallait mettre le projet en place, essayer de développer des jeunes. Sortir des jeunes, leur donner du temps de jeu, c'est intéressant mais à condition de les garder un minimum et de bâtir quelque chose avec eux" a déclaré l'entraîneur stéphanois pour Téléfoot.

Ce dimanche soir, son équipe reçoit le Paris SG à Geoffroy-Guichard, un match pas comme les autres selon Puel. "C'est un match à part, déconnecté un peu du quotidien de la L1. On se doit de réaliser des choses et de performer encore plus. C'est intéressant et un entraîneur vit à travers son équipe."