ASSE - Puel donne des bonnes nouvelles de Saliba

Convoqué dans le groupe des Verts pour le seizième de finale de la Coupe de France face au Paris FC (2-3, résumé et notes), disputé hier soir dans la Capitale, William Saliba (18 ans) n'était pourtant pas sur la feuille de match. Mais que les supporters de l'ASSE se rassurent : le jeune et talentueux défenseur central va bien et a simplement été préservé par Claude Puel. "Il n’a aucun problème physique. Il est allé consulter à Arsenal. Cela a tronqué sa semaine. On ne l'a pas mis dans le groupe car il a eu deux jours intenses là-bas", a précisé l'entraîneur stéphanois en conférence de presse, à l'issue de la rencontre.