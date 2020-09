ASSE - Puel en remet une couche sur Ruffier et son agent

Claude Puel a de nouveau été interrogé sur le cas de Stéphane Ruffier, ce mardi lors de son passage dans l'émission "Top of the Foot" sur RMC. L'entraîneur des Verts, qui a écarté son gardien après que ce dernier a refusé d'endosser le rôle de doublure de Jessy Moulin, a confié avoir été très étonné par les propos qu'avait tenus à son égard son agent Patrick Glanz, au printemps dernier.

"À un moment donné, il y avait une décision sportive qu'il n'a pas du tout acceptée. Je n'avais jamais vu, en plus de vingt ans de métier d'entraîneur, après avoir mis un joueur au repos, de telles déclarations et un tel enchaînement de tout ce qui a suivi. J'ai été très surpris", a-t-il raconté. "Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent. J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels j'ai envie de me projeter."