ASSE - Puel entretient le flou pour Saliba

Le vendredi 24 juillet au Stade de France, l'ASSE retrouvera le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. À quinze jours de cette affiche, l'incertitude persiste concernant la présence ou non de William Saliba. Ce jeudi midi en conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a brièvement évoqué ce dossier et n'a clairement pas dissipé le flou ambiant.

À lire aussi : Nouveau rebondissement pour William Saliba !

"William Saliba ? On vous en dira plus demain, à 00h01 (rires). Je ne peux rien vous dire. Mon souhait est d'avoir l'équipe la plus compétitive possible", a indiqué le technicien ligérien au sujet du défenseur central de 19 ans (12 matches disputés en Ligue 1 cette saison), qui appartient à Arsenal.