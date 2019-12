ASSE - Puel et le péril jeune

Depuis son arrivée à la tête des Verts, Claude Puel (58 ans) n'hésite pas à faire confiance aux jeunes pousses ligériennes. Wesley Fofana, Mahdi Camara ou encore Charles Abi, pour ne citer qu'eux, ont été régulièrement alignés par le technicien français. Dans les colonnes du Progrès, ce dernier a évoqué le sujet, mettant en garde ses protégés peu expérimentés.

"Les jeunes joueurs de l’équipe sont dans le premier mode : ils découvrent, ils sont frais, ils ont l’envie. Ils ne sont pas dans un mode de confirmation. Dans les premiers temps, pour un jeune, c’est la découverte", a estimé le technicien forézien. "Après, quand on aligne les matches, une ou deux saisons, vient le temps de devoir confirmer avec plus de réflexion, plus de retours. Parfois, c’est un peu plus difficile, c’est pour cela qu’on dit souvent que les jeunes doivent digérer leur temps de jeu, digérer ce qu’ils auraient pu faire, ce qui leur arrive", a-t-il conclu.