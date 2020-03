ASSE - Puel et Ruffier pas près de se rabibocher...

On a appris hier soir dans L'Equipe que Claude Puel a menacé de claquer la porte à St-Etienne. Si l'entraîneur castrais, arrivé en octobre dernier, devrait finalement rester sur le banc au-delà de cette saison, il y en a un dans son effectif qui aurait probablement apprécié de le voir partir : Stéphane Ruffier. Mis à l'écart par Puel depuis tout juste un mois, le portier des Verts (33 ans) est en froid avec son coach et rien, dans les jours qui ont précédé la suspension des entraînements, ne laissait croire à une prochaine réconciliation entre les deux hommes, explique le quotidien sportif dans son édition du jour.

Peu de temps après avoir décidé d'envoyer Ruffier en tribunes, Puel avait expliqué que son retour dans le groupe "dépendra de son comportement et de ce qu'il fera". Or, toujours d'après L'Equipe, l'international tricolore (3 sélections) serait déterminé à ne "rien lâcher" et l'aurait lui-même confié à son président Roland Romeyer. Ne rien lâcher, y compris l'année de salaire qu'il lui reste dans le Forez, à savoir près de 2,8 millions d'euros brut...