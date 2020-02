ASSE - Puel et ses bons souvenirs avec Juninho

Dimanche, Saint-Etienne se déplace à Lyon pour un derby important. Les Verts vont essayer de se relancer lors de cette 27ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, vendredi, Claude Puel est revenu sur son parcours à l'OL et sur ses bons souvenirs avec Juninho.

"Il rentre dans un rôle de dirigeant, il découvre cela. Joueur c'est une chose, dirigeant, c'est autre chose. C'est intéressant pour lui de découvrir ce monde. On accède à toutes sortes de données quand on est derrière une équipe, qui sont toujours intéressantes à gérer et à découvrir. Il incarne des valeurs, un professionnalisme. C'est quelqu'un qui a débloqué des situations dans un nombre incalculable de matches", a confié l'entraîneur de l'ASSE devant les médias.