ASSE - Puel explique l'absence d'Abi et les difficultés offensives des Verts

Sur la pelouse du Dijon FCO (0-0, analyse et notes), hier après-midi lors de la 13ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a évolué avec deux attaquants (Romain Hamouma, Wahbi Khazri) mais sans vrai et pur avant-centre. Charles Abi, l'un des deux numéros 9 de formation de l'effectif forézien (l'autre étant Jean-Philippe Krasso), n'était même pas présent dans le groupe ligérien pour ce court déplacement en Bourgogne. En conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a expliqué l'absence du joueur de 20 ans. "Charles Abi a eu un petit ressenti dans la dernière séance, nous n'avons pas voulu prendre le moindre risque", a révélé le tacticien stéphanois.

Ce dernier s'est ensuite attardé sur les difficultés offensives récurrentes de son équipe, qu'il explique principalement par un manque de conviction et de ressenti. "Sur le match de ce soir (Ndlr, hier après-midi), ce n'est pas une question du manque de l'absence d'un numéro 9, c'est l'affaire de tous aujourd'hui d'attaquer", a-t-il ainsi affirmé et d'étayer ses propos : "Denis (Bouanga) par exemple doit rentrer beaucoup plus vite sur son défenseur de façon à jaillir et venir apporter ses qualités. Il ne faut pas attendre les ballons, on doit corriger ça. Ce n'est pas propre à ce soir, on ne découvre pas cette situation après Dijon. On manque de ressenti dans la surface. Romain Hamouma quand il est dans l'axe, arrive à sentir les choses. Un excentré doit se retrouver attaquant, comme un milieu de terrain".