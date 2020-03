ASSE - Puel fustige certaines décisions arbitrales

Malgré une prestation d'ensemble plutôt convaincante, les Verts n'ont pu faire mieux que match nul face aux Girondins de Bordeaux (1-1, résumé et notes), ce dimanche après-midi lors de la 28ème journée de Ligue 1. Pour Claude Puel, l'entraîneur ligérien, son équipe a perdu deux points très précieux dans la course au maintien. "Sur la physionomie du match, nous avons perdu deux points. Nous avons été cohérents malgré une fatigue légitime après notre match jeudi. Nous avons joué et mis de l'intensité mais il aurait fallu marquer sur nos temps forts et les situations que nous avons obtenues", a-t-il estimé en conférence de presse.

"Je n'ai pas de regrets sur notre match face à une équipe qui a eu la semaine pour se préparer. Même dans la difficulté, alors que notre adversaire a marqué sur son unique occasion, nous avons su réagir", a poursuivi le technicien forézien, et de conclure en pointant du doigt certaines décisions arbitrales qu'il trouve litigieuses : "J'aimerais revoir l'action du but bordelais car pour moi il y a une faute sur William Saliba. Nous avons subi une exclusion difficile également, je n'ai pas aimé le premier avertissement qui a pénalisé Mahdi Camara en première période. Nous sommes allés chercher l'égalisation. Cela n'a pas la saveur d'une victoire mais nous sommes dans la continuité de notre dernier match de Coupe de France, notamment dans l'intensité et la qualité. Pour le maintien, ce sera un long chemin".