ASSE - Puel ne changera pas d'avis sur Ruffier

Qui aurait pu imaginer que l'histoire entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Etienne se terminerait ainsi ? Arrivé en 2011, le portier des Verts a réalisé 383 matchs sous le maillots des Verts. Mais si l'international français fait d'ores et déjà parti des légendes du club, le gardien de 34 ans est depuis plusieurs mois en conflit avec ses dirigeants et refuse d'être le numéro 2 de Jessy Moulin. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Claude Puel a expliqué qu'il ne compte pas faire jouer Stéphane Ruffier, même en cas de blessure ou de suspension.

"Non. Il a été décidé de s'appuyer sur trois gardiens (Jessy Moulin, Stefan Bajic et Etienne Green), qui ont énormément progressé. Voilà. On a essayé, avec lui (de trouver un arrangement), il y a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Des décisions ont été prises et je m'y tiens" a affirmé l'ancien entraineur de Leicester. À un an de la fin de son contrat, le gardien stéphanois semble se diriger vers une saison blanche.