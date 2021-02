ASSE - Puel ne croit pas à un Lorient émoussé

Quatorzième du classement (30 points), l'AS Saint-Etienne se déplacera ce dimanche après-midi (15 heures) sur la pelouse du FC Lorient, dix-neuvième (23 points), dans une rencontre de la 27ème journée de Ligue 1 capitale dans la course au maintien. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a évoqué cette affiche face à un adversaire qu'il craint particulièrement.

"L'équipe de Lorient a pas mal tourné ces derniers temps, tout en maintenant une bonne qualité de jeu et en obtenant des résultats. À Nîmes en dépit de la défaite, je n'ai pas senti l'équipe émoussée. Elle aurait légitimement pu prétendre à la victoire puisqu'elle a frappé les montants à deux reprises. Cela n'a pas tourné dans le bon sens mais le contenu était là. La succession de matches n'a pas été pénalisante et Lorient aura eu quatre jours pour préparer notre venue", a d'abord rappelé le tacticien forézien, qui sait que la tâche des siens en Bretagne ne sera pas aisée : "Affronter des rivaux directs n'a rien d'évident. Il faut être costaud pour aborder ce genre de rencontres. Chacun se dit qu'il y aura une opportunité à saisir. Dans ce cas de figure, les deux équipes sont particulièrement mobilisées. On l'a constaté face à Nîmes (2-2)".