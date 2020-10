ASSE - Puel pense savoir comment retrouver le chemin de la victoire

L'AS Saint-Etienne reçoit ce dimanche à 13 heures, Montpellier dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les Verts espèrent enfin mettre fin à leur série de quatre défaites consécutives. Pour y parvenir, Claude Puel pense que ses joueurs doivent commencer par mieux débuter leurs rencontres.

"On doit être meilleurs dans nos entames de matches. C’est là où l’on concède des buts, parfois casquettes, comme contre Metz et Nice. Rater les débuts de matches nous fragilise et donne confiance à l’adversaire. J’attends de mon groupe qu’il ait la force de caractère nécessaire. Il y a des challenges extraordinaires à relever. Malgré tout ce que l’on doit subir, personne ne baisse la tête et tout le monde effectue des séances d’entraînement de qualité comme on l’a vu cette semaine. Même avec cette situation, on est en capacité d’avoir de résultats. Il faut reproduire en match ce qu’on est capables de faire à l’entraînement" a expliqué le technicien stéphanois.