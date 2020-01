ASSE - Puel précise sa pensée sur Kolodziejczak

À deux jours de la réception du Nîmes Olympique, Claude Puel (58 ans) a tenu son traditionnel point presse en ce début d'après-midi. L'occasion pour l'entraîneur des Verts de réagir aux propos récemment tenus par Timothée Kolodziejczak, précisant au passage un peu plus ce qu'il reprochait à son défenseur polyvalent, dont il attend désormais qu'il lie ses actes à ses déclarations.

"J'ai un petit peu lu ça. Il propose de faire évoluer le club et de respecter les supporters. Je suis rassuré. La prochaine fois qu’il devra jouer à un poste donné, il sera d’accord. Je n’ai pas d’autre chose à dire", a lancé le technicien ligérien devant les médias, et de conclure : "Le plus important pour moi est de m’occuper de l’équipe mais pas d’un joueur en particulier qui peut être en difficulté".