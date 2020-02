ASSE - Puel revient sur les propos de l'agent de Ruffier

Pour le second acte du derby de Rhône-Alpes, dimanche soir prochain (21 heures) en clôture de la 27ème journée de Ligue 1, les buts de l'ASSE pourraient encore être gardés par Jessy Moulin. Titulaire face au Stade de Reims (1-1, analyse et notes) cet après-midi, le portier de 34 ans a donné satisfaction à Claude Puel. "Je suis satisfait de Jessy et du match qu'il a fait. Il est apte à jouer le derby", a confié l'entraîneur des Verts en conférence de presse.

Le technicien ligérien est également revenu sur la mise à l'écart de Stéphane Ruffier ainsi que sur les propos tenus par l'agent du portier suite à cette décision : "Ils sont regrettables. C’est regrettable pour Stéphane de s’entourer de la sorte, de cet individu. Après, c’est son problème, sa responsabilité. Il n’y a pas grand chose à commenter, cela n’en vaut pas la peine", a sobrement indiqué Claude Puel devant les journalistes.