ASSE - Puel s'explique pour Zaydou Youssouf

Rare satisfaction de la première partie de saison de l'ASSE (22 matchs, 15 titularisations toutes compétitions confondues), Zaydou Youssouf va se faire opérer d'un genou et manquer la fin de saison des Verts, a-t-on appris en début de semaine. Une surprise alors que le jeune milieu de terrain (20 ans), absent depuis sa blessure à Strasbourg le 21 décembre dernier (défaite 2-1), était réapparu à Metz il y a dix jours (défaite 3-1 le 2 février).

"Il avait eu une grosse blessure au même genou à Bordeaux et a eu une récidive contre Strasbourg. Son ligament est un peu trop distendu. On a donc décidé d’une opération", a expliqué Claude Puel en conférence de presse, ce mercredi, dans des propos retranscrits par Le Progrès. "Il faudra qu’il prenne son mal en patience. Il sera tout neuf la saison prochaine. Même s’il n’avait pas de douleurs, son genou n’était pas parfaitement stable. Il s’est fait ausculter par le docteur Sonnery-Cottet. On a préféré penser au joueur." St-Etienne, qui affronte jeudi Epinal (N2) en quart de finale de la Coupe de France, est également privé pour plusieurs semaines de Romain Hamouma et Wahbi Khazri.