ASSE - Puel se confie sur l'épineux dossier Ruffier

De passage en conférence de presse en ce jeudi après-midi, Claude Puel (58 ans), l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a balayé l'actualité du moment de son club. Le technicien ligérien a notamment profité de sa présence devant les journalistes pour aborder l'épineux dossier Stéphane Ruffier (33 ans), mis à pied depuis lundi et interdit de centre d'entraînement hier. Pour Claude Puel, une réconciliation semble impossible.

"À la base, c'est un choix sportif qui n'est pas accepté par le joueur et on en arrive à une situation particulière. Pour moi, c’est un épiphénomène, dans la mesure où un joueur qui voit son poste remis en question, déborde, lui ou son entourage, et se pénalise tout seul. Je ne veux pas qu’il pénalise le groupe. Quand je vois comment il vit, et comme le groupe prépare la finale, je me dois d’être le garant de cette protection. S’il y a des manques, ils sont dit, ils se manifestent. La priorité, c’est toujours le groupe. Chacun doit pouvoir s’exprimer, vivre, participer, en pensant au groupe. Il y a un manque qui est constaté, c’est tout", a commenté l'entraîneur forézien, et de préciser : "Un retour de Ruffier me parait difficile par rapport à ses propos. Personne n'est au-dessus du club. On doit avoir le comportement qu'on attend par rapport à ses partenaires, son club".