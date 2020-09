ASSE - Puel veut patienter avant de parler prolongation avec Hamouma

Auteur d'un doublé face à Lorient ce week-end pour le premier match de L1 des Verts cette saison, Romain Hamouma (33 ans) aura un rôle de grand frère dans le vestiaire stéphanois. L'attaquant, en fin de contrat à la fin de la saison, est l'un des plus âgés du vestiaire et ses prestations cette saison décideront d'une potentielle prolongation à en croire Claude Puel.

"On verra ça tranquillement, en temps voulu. Romain Hamouma a fait une très bonne préparation, débute très bien le championnat. Il a eu lors des dernières saisons, pas mal de pépins physiques qui l'ont empêché de s'exprimer pleinement. Je souhaite qu'il trouve une régularité de performances à la hauteur de ses qualités techniques et de son intelligence de jeu. On verra ça ensemble tranquillement" a-t-il déclaré sur RMC.