ASSE - Puel veut s'appuyer sur la deuxième période face à Brest pour la suite

L'AS Saint-Etienne est - de nouveau - en crise. Malgré le léger mieux aperçu lors de l'arrivée de Claude Puel, les Verts renouent avec leurs vieux démons et ont enchaîné, ce dimanche, un quatrième revers de rang en Ligue 1, sur la pelouse de Brest (3-2). Menés 3 buts à 0 à la pause, les Stéphanois ont réagi en seconde période, mais le mal était déjà fait. Forcément, l'entraîneur de l'ASSE a regretté ce réveil trop tardif mais souhaite s'appuyer dessus pour la suite.

" Le regret c'est d'avoir commencé à jouer à la 46e minute. On était absents [...]. On a permis à cette équipe de prendre confiance, de nous punir et de nous faire mal dans la profondeur. Bien sûr, la deuxième mi-temps est beaucoup plus concluante" a-t-il expliqué, et d'ajouter : "on s'est montré nous-mêmes le chemin qu'il fallait prendre. Il nous a manqué un peu de jus et de justesse en fin de match pour mettre la pression sur cette équipe. On s'est lâché offensivement, on a fait beaucoup d'efforts [...]. Il faut se lâcher, tout entreprendre. La situation paraissait désespérée à la mi-temps, mais on a répondu, on ne s'est plus posé de questions, on a joué notre va-tout. Il faudrait être en capacité, dès l'entame de match, de rééditer ce genre de performance". Saint-Etienne est 16ème, avec seulement deux points d'avance sur le barragiste.