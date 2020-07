ASSE - Revirement de situation dans le dossier Stéphane Ruffier !

Stéphane Ruffier, qui a disputé 383 matchs sous le maillot de l'ASSE depuis son arrivée à l'été 2011 en provenance de l'AS Monaco, devrait finalement être réintégré.

Finalement, se queda ? Mis à pied depuis le 15 juillet dernier et convoqué mercredi par les dirigeants de l'ASSE, Stéphane Ruffier (33 ans) n'a pas reçu de lettre de licenciement et pourrait finalement, contre toute attente, rester chez les Verts comme gardien numéro 2. Selon L'Equipe, qui révèle l'information en ce lundi soir, le portier des Verts, encore sous contrat dans le Forez jusqu'au 30 juin 2021, pourrait s'en tirer avec une retenue sur salaire et/ou un simple blâme. Une source proche du club affirme de son côté que le dernier rempart sera sanctionné par six jours de retenue sur son salaire, qui s’élève à 2,8 millions d’euros annuels.

Pour justifier ce revirement brutal, le quotidien sportif explique que le licenciement pour faute grave du gardien n'aurait pas pesé bien lourd devant le conseil des Prud’hommes, qui aurait pu, s'il avait été saisi par le joueur, prononcer une lourde sanction à l'encontre du club forézien. Si cette tendance se confirme, le dernier rempart, dont la mise à pied pour refus d’entraînement doit prendre fin mardi, fera son retour sur les terrains du centre sportif Robert-Herbin ce jeudi pour la reprise du groupe ligérien. Avec le statut de doublure de Jessy Moulin, étincelant lors de la finale de Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain vendredi soir (1-0).