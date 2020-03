ASSE - Robert Beric et sa relation glaciale avec Claude Puel

Aujourd'hui en MLS, au Chicago Fire, Robert Beric a quitté Saint-Etienne à la mi-janvier contre 2 millions d'euros. L'attaquant slovène de 28 ans, adoré par tout Geoffroy-Guichard, est revenu sur les conditions de son départ et notamment sa mauvaise entente avec Claude Puel, chez nos confrères de But.

"Je n’ai jamais pu enchaîner. Avec Puel, on a parlé deux fois : quand il est arrivé et quand je suis parti. Il a été honnête avec moi. Il m’a dit qu’il aimait les attaquants rapides. A partir de là, c’était compliqué pour moi" explique Beric. "Je suis un joueur de surface, un finisseur, sur qui on peut s’appuyer dos au but. Je ne suis pas un joueur qui va sprinter comme Mbappé ! Depuis que Puel est là, l’équipe joue souvent avec huit joueurs à vocation défensive. C’est plus un jeu de contre-attaque. Et dans ce contexte là, c’est difficile pour moi."