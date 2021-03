ASSE - Robert Beric n'a pas aimé le "dictateur" Claude Puel

Poussé vers la sortie en janvier 2020, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne Robert Beric (29 ans) n’a toujours pas digéré le management de l’entraîneur Claude Puel. En effet, l’attaquant a confié à France Football qu'il n'a pas apprécié la façon dont l'entraineur des Verts a géré son cas, notamment après la victoire dans le derby du Rhône contre Lyon en octobre 2019 (1-0), match dont il était l'unique buteur.

"J'ai pensé que ma saison était lancée. Mais les quatre ou cinq matchs après, je ne joue plus. Je décide d'aller lui demander des explications, et il me répond qu'il n'aime pas le genre d'attaquant que je suis, et qu'il ne me voit pas dans son équipe. Il a été très direct. Il m'a dit qu'il voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire je ne sais quoi de plus, et qu'il souhaitait construire l'avenir autour de Charles Abi (...) Je lui ai répondu qu'il n'y avait aucune raison pour moi de rester, que je ne voulais pas m'asseoir sur le banc pendant des mois, avec un contrat jusqu'en 2022. J'accepte le fait de ne pas faire partie des plans d'un entraîneur, c'est le football. Mais je n'ai pas aimé la manière (...) De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire. C’est un fonctionnement très différent de celui que j’avais connu avec Ghislain Printant, Jean-Louis Gasset ou avec n’importe quel entraîneur avant lui. Puel a l’air difficile à vivre", a confié le Slovène pour le quotidien français.