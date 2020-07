ASSE - Roland Romeyer justifie la mise à pied de Stéphane Ruffier

Stéphane Ruffier, qui a rendez-vous avec sa direction ce mercredi, une semaine après avoir appris sa mise à pied, risque le licenciement pour faute grave, alors que son contrat chez les Verts court jusqu'en juin 2021. Le gardien de 33 ans était écarté du groupe par Claude Puel après avoir refusé d'endosser le rôle de doublure de Jessy Moulin, en début d'année. "Il ne faut pas oublier qu'à l'origine du problème, c'est un simple choix sportif", rappelle Roland Romeyer dans les colonnes de L'Equipe. "Personne n'est au-dessus du club et personne ne peut se prévaloir d'un statut de titulaire. Claude (Puel) décide et manage son équipe comme il le souhaite."

Le président du directoire de l'ASSE justifie le procédé employé à l'encontre de son joueur, au club depuis 2011. "La procédure engagée la semaine dernière (mise à pied) est appropriée au regard du comportement de Stéphane Ruffier. Il ne faut pas que le football devienne le plus individualiste des sports collectifs", prévient Romeyer. "Je suis peut-être un vieux con, dépassé par le monde d'aujourd'hui dans lequel je ne me retrouve plus, mais il faut de la discipline et du respect. C'est comme dans une armée : on suit la décision du général. C'est une question d'intelligence et de bon sens."