ASSE - Romain Hamouma veut prolonger

Double-buteur décisif pour le match de reprise des Verts face à Lorient (2-0), dimanche dernier, Romain Hamouma a parfaitement lancé sa saison 2020-2021. Sa dernière dans le Forez ? Possible, puisque son contrat arrive à échéance en juin prochain. Si Claude Puel ne veut pas se presser pour lui offrir une prolongation, le joueur fait de l'ASSE sa priorité.

"Je suis un joueur sur lequel on peut compter. Quand je suis sur le terrain, je prouve que j'ai les capacités pour aider mon club. Je me sens bien, ça fait neuf ans que j'y suis", a d'abord rappelé Hamouma, hier sur les ondes de RMC. "Je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE."