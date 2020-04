ASSE - Romeyer ne veut pas d'une finale de CDF à huis clos

Depuis plusieurs semaines, les instances dirigeantes du football français planchent sur une reprise de la saison, suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Si les conditions sanitaires le permettent, la Ligue 1 pourrait reprendre le 17 juin prochain, à huis clos. La finale de la Coupe de France, opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne, pourrait, elle, être organisée le 13 juin, aussi à huis clos. Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, milite en tout cas pour cette date.

Une hypothèse qui ne plaît guère à Roland Romeyer, le président du directoire des Verts. "L'urgence, je le répète, c'est la santé. Il ne faudrait pas disputer cette finale n'importe quand et sans public. Car, pour moi, cela n'aurait également pas de sens de la jouer à huis clos. Notre image est étroitement liée à une ferveur populaire qui prend aux tripes et je crois que je préférerais qu'elle ne se joue pas si la présence de nos supporters n'est pas possible", a confié le dirigeant stéphanois dans un entretien accordé ce samedi au quotidien L'Equipe.