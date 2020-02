ASSE - Ruffier et Aholou hors du groupe pour Reims

Claude Puel a convoqué un groupe de 19 joueurs pour le match face à Reims, ce dimanche (15 heures), dans le cadre de la 26ème journée de championnat. Comme attendu, Stéphane Ruffier est hors du groupe, après ses prestations en demi-teinte, tout comme Sergi Palencia et Jean-Eudes Aholou. Six joueurs sont aussi forfaits pour blessures : Loïc Perrin, Zaydou Youssouf, Kévin Monnet-Paquet, Arnaud Nordin, Wahbi Khazri et Romain Hamouma, tandis que Wesley Fofana est suspendu.

LE GROUPE DE L'ASSE

Vermot, Moulin, Bajic - Saliba, Kolodziejczak, Silva, Trauco, Debuchy, Maçon - M'Vila, Boudebouz, Camara, Dioussé, Cabaye - Diony, Honorat, Bouanga, Abi, Rivera.