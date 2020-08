ASSE - Ruffier n'a pas refusé de devenir numéro 2

Tout proche du licenciement mais finalement mis à pied pour six jours, Stéphane Ruffier (33 ans) voit toujours son avenir en flou. La semaine dernière, Claude Puel, rapportait que l'ancien monégasque avait déclaré "qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin." L'entraîneur des Verts avait en plus annoncé qu'un trio de gardiens de but avait été décidé (Stefan Bajic, Jessy Moulin et Etienne Green).

Mais dans un communiqué transmis par l'avocate de Ruffier à L'Equipe, l'information est pleinement démentie. "Stéphane Ruffier a pris connaissance avec stupeur, par voie de presse, des déclarations de son entraîneur, Claude Puel, selon lesquelles il lui aurait fait part de son refus d'être la doublure de Jessy Moulin lors d'une conversation téléphonique du 17 juin dernier", peut-on lire. "Personne n'a proposé à Ruffier d'être le gardien numéro 2 cette saison et n'a donc jamais pu refuser d'être la doublure de Jessy Moulin." Ecarté du stage stéphanois à Dinard, l'international français (3 sélections) a assuré qu'il souhaitait "être sur la feuille de match et se montrer décisif cette saison."