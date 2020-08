ASSE - Ruffier refuse toujours de seconder Jessy Moulin

S'il a évité le licenciement pour faute grave, n'ayant écopé que "d'une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d'insubordination", Stéphane Ruffier n'est toujours pas prêt de réapparaître dans les buts de l'AS St-Etienne. Interrogé par Canal Plus sur la situation de ses gardiens, Claude Puel s'est montré extrêmement clair et a rappelé que l'ancien monégasque refuse toujours ce bouleversement de la hiérarchie.

"J'ai prévenu les deux joueurs, l'un qu'il allait débuter la saison, l'autre qu'il serait second. Et le second m'a confirmé qu'il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin", confie Puel. "C'est pour ça que nous avons construit notre trio et que Stéphane n'en fera pas partie." Depuis la reprise, en amical et en finale de la Coupe de France (défaite 1-0 face au PSG), Moulin est bien le numéro 1, secondé par le jeune Stefan Bajic (18 ans). Etienne Green (20 ans) complète le trio.