ASSE - Ryad Boudebouz bientôt de retour ?

L'AS Saint-Étienne a profité de la trêve internationale pour disputer cet après-midi dans son centre d'entrainement un match amical face à Grenoble. Si la victoire (3-2) des Stéphanois est anecdotique, un fait particulier a pu retenir l'attention des supporters de Verts. En effet, Ryad Boudebouz, pourtant écarté du groupe cette saison par Claude Puel, a participé à la rencontre.

Alors qu'il a failli rejoindre le Quatar Sports Club cet été et n'a disputé aucun match cette saison avec l'ASSE, l'international algérien est entré en jeu à la mi-temps. Cela faisait presque quatre mois que le milieu de terrain de 30 ans n'avait plus porté le maillot de l'AS Saint-Étienne. La dernière fois c'était face au PSG, le 24 juillet dernier lors de la finale de Coupe de France. Cette entrée en jeu est-elle un signe d'une possible réintégration de l'ancien sochalien dans le groupe par Claude Puel ? Réponse samedi prochain lors du déplacement à Brest pour la 11ème journée de Ligue 1.