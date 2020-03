ASSE - Sa saison, son nouveau statut, ses axes de progression... Camara se confie

À Saint-Etienne, cette saison, les satisfactions sont rares. Mahdi Camara est pourtant bien l'une d'elles. Avec 12 rencontres disputées en Ligue 1 (10 titularisations), le jeune (21 ans) milieu de terrain des Verts montre des choses intéressantes sous la tunique ligérienne. Une vraie satisfaction pour le numéro 8 de l'ASSE, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

"Je suis content, c’est clair. Le coach me fait confiance. Ça fait plaisir. J’enchaîne", a-t-il confié au cours d'un entretien accordé à nos confrères de But ! Football Club, et de rapidement tempérer sa joie : "Mais ce n’est pas pour ça que je me sens installé. Je m’entraîne toujours autant. Il n’y a jamais rien d’acquis. On sait bien que ça peut vite tourner dans ce métier". Le natif de Martigues le sait pertinemment, il doit encore progresser dans de nombreux domaines. Pour cela, il pourra compter sur l'exigence de Claude Puel, son entraîneur : "Si je veux poursuivre ma progression, il ne faut surtout pas que je baisse en intensité. Le coach connait mes qualités. Il sait que j’aime bien harceler, gratter des ballons et me projeter. Il me demande de beaucoup courir, de me donner à fond, de jouer simple. Il insiste sur les premières touches, l’orientation".