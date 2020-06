ASSE - Saint-Etienne confiant avant son passage devant la DNCG

L'AS Saint-Etienne passera le 9 juillet devant la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG). D'ici-là, il s'agira d'équilibrer des comptes qui, pour l'instant, sont dans le rouge. D'après L'Equipe, un déficit d'exploitation de 14 millions d'euros a été comptabilisé à l'issue de cet exercice 2019-2020, pour lequel les dirigeants avaient initialement budgétisé une 8e place (17e au classement final). Mais la direction stéphanoise ne s'en inquiète pas outre mesure.

Pour remplir les caisses avant de passer devant le gendarme financier de la Ligue, le club forézien compte sur quelques ventes, alors que des transactions sont autorisées entre clubs français depuis ce lundi. On pense à Franck Honorat, pour qui Lorient et Brest ont déjà transmis des offres avoisinant les 5 millions d'euros, mais aussi à Vagner Dias, dont le transfert pourrait rapporter une somme du même acabit. L'ASSE devrait attendre, en revanche, l'ouverture du mercato à l'étranger pour négocier les départs éventuels de ses joueurs les plus bankables, de Harold Moukoudi à Denis Bouanga, en passant bien sûr par Wesley Fofana.