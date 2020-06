ASSE - Saint-Etienne reprendra l'entraînement le 17 juin

Il n'y a plus de tergiversation à avoir sur la date de la reprise de l'entraînement à Saint-Etienne. Ce lundi, le club ligérien a annoncé officiellement que Claude Puel et ses hommes se retrouveront le 17 juin à l'Etrat, soit plus de trois mois après le début du confinement, afin de se remettre en route physiquement et préparer l'ultime échéance de leur saison 2019-2020, la finale de la Coupe de France. A moins d'un énième rebondissement, cette affiche face au PSG devrait se tenir début août, probablement le 1er du mois.

