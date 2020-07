ASSE - Saliba revient sur l'échec des négociations pour la finale de la CDF

Demain soir, les Verts défieront le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Une affiche que ne disputera pas William Saliba. Formé à l'ASSE, le défenseur central français (19 ans) d'Arsenal a vu son prêt dans le Forez se terminer le 30 juin dernier et les dirigeants des deux formations ne sont pas arrivés à s'entendre sur une extension dudit prêt. Une énorme déception pour le natif de Bondy, qui a livré ses vérités sur ce dossier chez nos confrères du quotidien L'Equipe. "Ça aurait été ma première finale, pour ma deuxième année en pro. Si j'espère en jouer d'autres, on n'est jamais sûr de rien. De plus, ça aurait été mon dernier match avec mon club formateur. J'ai espéré, espéré. Vraiment. Même quand cela devenait impossible", a avoué l'axial tricolore.

"Les deux clubs ont tout fait pour que je la joue. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord. J'ai été très déçu", a-t-il ensuite reconnu. S'il ne sera pas présent sur la pelouse du Stade de France pour tenter de réaliser l'exploit avec la tunique verte sur le dos, William Saliba sera bel et bien dans les travées de l'antre dyonisienne pour supporter son club de coeur et ses désormais anciens coéquipiers. "Je ne pouvais pas rater ça. Comme je n'aurai pas la chance de la disputer, je veux au moins sentir cette finale de plus près, en supportant mon équipe au stade", a-t-il expliqué au média. "Devant la télévision, ce n'est pas pareil. Cela me tenait à coeur d'être là, en espérant voir les Verts gagner. Ça me permettra aussi de dire au revoir à mes équipiers convenablement. Car je suis parti comme un voleur", a-t-il conclu.