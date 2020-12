ASSE - Sans Abi à Dijon, le groupe des Verts

Ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Gaston-Gérard), les Verts de l'AS Saint-Etienne seront en Bourgogne pour affronter le Dijon FCO, dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Pour ce match capital dans la course au maintien, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Panagiotis Retsos et Gabriel Silva sont indisponibles. Kévin Monnet-Paquet et Charles Abi ne sont, eux, pas convoqués.

Ligue 1 - 13e Journée

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

1. Stefan BAJIC ; 30. Jessy MOULIN ; 50. Étienne GREEN - 2. Harold MOUKOUDI ; 5. Timothée KOLODZIEJCZAK ; 13. Miguel TRAUCO ; 26. Mathieu DEBUCHY ; Saïdou SOW ; Alpha SISSOKO - 7. Ryad BOUDEBOUZ ; 8. Mahdi CAMARA ; 17. Adil AOUCHICHE ; 19. Yvan NEYOU ; 28. Zaydou YOUSSOUF ; Aïmen MOUEFFEK ; Lucas GOURNA - 10. Wahbi KHAZRI ; 18. Arnaud NORDIN ; 20. Denis BOUANGA ; 21. Romain HAMOUMA ; Maxence RIVERA.