ASSE - Sans Aouchiche face au FC Metz, le groupe des Verts

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a retenu un groupe de vingt joueurs pour la réception du FC Metz, prévue dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard), dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Mathieu Debuchy et Yvann Maçon sont blessés et indisponibles. Ryad Boudebouz retrouve le groupe ligérien. Le technicien forézien a par ailleurs choisi de se passer des services d'Adil Aouchiche, laissé à la disposition de la réserve, qui jouera un match amical demain. Panagiotis Retsos et Gabriel Silva, qui ont repris récemment, prendront également part à cette rencontre.

Ligue 1 - 24e Journée

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

30. Jessy MOULIN ; 40. Étienne GREEN - 2. Harold MOUKOUDI ; 5. Timothée KOLODZIEJCZAK ; 6. Pape Abou CISSÉ ; 13. Miguel TRAUCO ; Saïdou SOW - 7. Ryad BOUDEBOUZ ; 8. Mahdi CAMARA ; 9. Yvan NEYOU ; 28. Zaydou YOUSSOUF ; Lucas GOURNA ; Aïmen MOUEFFEK - 9. Charles ABI ; 10. Wahbi KHAZRI ; 14. Anthony MODESTE ; 18. Arnaud NORDIN ; 20. Denis BOUANGA ; 21. Romain HAMOUMA ; 22. Kévin MONNET-PAQUET.