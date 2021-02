ASSE - Sans Boudebouz ni Abi à Rennes, Debuchy de retour

Ce dimanche après-midi (15 heures), l'AS Saint-Etienne sera en Bretagne pour affronter le Stade Rennais FC. Pour cette affiche de la 25ème journée de Ligue 1, qui se disputera sur la pelouse du Roazhon Park, les Verts seront privés de plusieurs joueurs. En conférence de presse ce samedi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a notamment annoncé les forfaits de Ryad Boudebouz et Charles Abi.

"Charles Abi sera indisponible, il a eu un gros contact face au gardien à Sochaux, il sera out. Ryad Boudebouz sera absent aussi après sa semelle en Coupe de France. Romain (Hamouma), bien sûr, ne sera pas là, comme Yvann Maçon. Pour Romain, cela prendra le temps que cela doit prendre, il est touché au tendon", a indiqué le technicien forézien, et d'ajouter : "On retrouve Mathieu Debuchy et les deux suspendus (Ndlr, Lucas Gourna-Douath et Denis Bouanga). Tout le reste de l'effectif est disponible, certains joueront avec la réserve cet après-midi face à Marseille. Panos Retsos notamment continuera avec la N3. Jessy Moulin aussi sera de retour, la coupure lui a fait du bien".