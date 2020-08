ASSE - Sans Boudebouz ni Khazri face à Lorient, le groupe des Verts

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs pour la réception du FC Lorient, programmée ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Geoffroy-Guichard), dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1. L'ancien gardien lorientais, Lenny Montfort (18 ans), est convoqué. Gabriel Silva, Harold Moukoudi, Zaydou Youssouf et Charles Abi sont blessés et indisponibles. Stéphane Ruffier, Sergi Palencia, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri ne sont pas convoqués.

Ligue 1 - 2e Journée

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Moulin, Bajic, Montfort - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Sow, Maçon - Dioussé, M'Vila, Gourna, Camara, Neyou, Aouchiche, Benkhedim - Hamouma, Monnet-Paquet, Nordin, Krasso, Bouanga, Rivera.