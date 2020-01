ASSE - Sans Moukoudi ni Abi à Monaco, le groupe des Verts

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, a fait appel à un groupe élargi de vingt-et-un joueurs pour le déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, programmé mardi soir (20h55, Stade Louis-II), dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Zaydou Youssouf, Ryad Boudebouz et Kévin Monnet-Paquet sont blessés et toujours indisponibles. Sergi Palencia, Jean-Eudes Aholou et Loïs Diony retrouvent le groupe ligérien. Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak, Mahdi Camara et Charles Abi ne sont pas convoqués.

LE GROUPE DE L'AS SAINT-ETIENNE

Vermot, Ruffier, Moulin - Saliba, Gabriel Silva, Trauco, Palencia, Perrin, Debuchy, Fofana - M'Vila, Aholou, Dioussé, Cabaye - Diony, Khazri, Honorat, Nordin, Bouanga, Hamouma, Correia.