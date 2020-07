ASSE - Scandalisé par cette fake news, Debuchy dément l'altercation avec Puel

À la suite de Claude Puel, Mathieu Debuchy s'est présenté face à la presse. L'occasion pour le défenseur latéral droit de revenir, à son tour, sur sa prétendue altercation avec son entraîneur. Capitaine des Verts hier soir face à Charleroi (4-0, résumé), le numéro 26 de l'AS Saint-Etienne (34 ans) s'est dit très surpris et même scandalisé par cette fake news.

À lire aussi : Claude Puel dépité par les fake news

"Je ne vois pas pourquoi on irait s'insulter avec le coach. Certes on a eu une discussion mais en aucun cas des insultes. On peut parfaitement ne pas être d'accord, mais on en discute. C'est ce qui a été fait. J'ai été très surpris d'apprendre que limite, on avait failli en venir aux mains. C'est quand même scandaleux", a lâché l'ancien lillois.