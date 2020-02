ASSE - Stéphane Ruffier écarté par Claude Puel !

Ça chauffe entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. Ecarté pour la réception de Reims ce dimanche, le gardien de l'ASSE aurait quitté précipitamment l'entraînement de ce vendredi matin.

L'hiver est bientôt terminé à Saint-Etienne, mais les relations entre Claude Puel et Stéphane Ruffier ne se réchauffent pas. Déjà compliquées, elles se sont dégradées ce vendredi, avec l'annonce de la mise à l'écart du gardien stéphanois pour la réception de Reims ce dimanche (15h, 26e journée de Ligue 1), où il sera suppléé par Jessy Moulin. Une décision que nos confrères de RMC Sport assimilent à une sanction pour un joueur qui évolue en-dessous de son niveau depuis maintenant plusieurs mois.

Que ce soit en termes de pourcentage de tirs arrêtés (60%), de clean sheets (3/22) ou de buts encaissés par match, Ruffier réalise, à trente-trois ans, la pire saison de sa carrière. "Il ne peut pas tout rattraper, notamment ce qui se passe défensivement devant lui", avait déclaré Puel en guise de défense, il y a quelques jours. Plus tôt dans la saison, le technicien avait en revanche reproché à son dernier rempart un jeu au pied perfectible, ce qui lui avait fortement déplu.

Un avenir en question

Le site Envertetcontretous.fr rapporte que Ruffier, en apprenant sa mise à l'écart du groupe, a quitté l'entraînement précipitamment ce vendredi matin. Présent en conférence de presse quelques minutes plus tard, Puel s'est refusé à commenter la situation. Celle-ci pourrait avoir des incidences sur la suite de la saison de l'ASSE, déjà compliquée, et surtout sur l'avenir de l'ancien monégasque, arrivé dans le Forez en 2011 et à qui il reste un peu plus d'un an de contrat.