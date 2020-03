ASSE - Stéphane Ruffier encore écarté contre Rennes

"Pas de changement dans les buts", a prévenu Claude Puel à la veille de sa demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais, jeudi soir à Geoffroy-Guichard. L'entraîneur stéphanois, qui a écarté de son groupe Stéphane Ruffier il y a maintenant près de deux semaines, va donc reconduire au poste de gardien sa doublure Jessy Moulin, titulaire lors des deux derniers matchs de championnat contre Reims (1-1) et Lyon (défaite 2-0).

"Je ne tape pas spécialement sur les cadres, non", s'est défendu Puel, qui avait également sorti de son groupe Timothée Kolodziejczak il y a quelques semaines. "On a un effectif qui a été pas mal chamboulé tout au long de la saison, de par les matchs et les indisponibilités. On verra sur qui on peut compter pour chaque match, mais j'attends de mes joueurs qu'ils soient pleinement mobilisés, quels qu'ils soient."