ASSE - Stéphane Ruffier sera fixé la semaine prochaine

Mis à pied pour avoir refusé de s'entraîner le 10 juillet et convoqué ce mercredi par la direction de l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier (33 ans) ne sera pas fixé avant la semaine prochaine. Le portier, en fin de contrat en 2021 et apparu à 30 reprises cette saison TCC, doit attendre avant de connaître sa sanction et son potentiel licenciement. "La décision du club lui sera notifiée en début de semaine prochaine", a indiqué une source proche du club stéphanois à l'AFP.