ASSE - Timothée Kolodziejczak attend une réaction collective

Suite à la défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-2) dimanche en Ligue 1, le défenseur de l’AS Saint-Etienne Timothée Kolodziejczak (29 ans) s’est montré amer. L’ancien lyonnais attend maintenant une réaction collective pour mettre fin à une série de 6 défaites consécutives en championnat.

"Il y a beaucoup de frustration et de déception. Nous avons livré un gros match, cohérent notamment avec une bonne première période. L'équipe s'est quand même lâchée, en jouant simple. Nous avons joué en équipe. Lyon a opéré des changements payants. Nous concédons des buts évitables. Nous avons eu des occasions et il aurait fallu les concrétiser. Il faut forcer cette réussite que nous n'avons pas actuellement. Sans faire un grand match, Lyon a su être décisif. (...) Nous restons sur six défaites, c'est une période très compliquée. Nous avons livré un match solide mais nous ne devons plus descendre en dessous de ce niveau pour inverser la tendance et prendre des points car il est temps après tant de défaites", a ajouté Kolo.