ASSE - Trois forfaits actés pour le déplacement à Lens

Ce samedi après-midi (17 heures, Stade Bollaert-Delelis), les Verts de Saint-Etienne croiseront le fer avec les Sang-et-Or de Lens. Pour cette affiche comptant pour la 6ème journée de Ligue 1, l'ASSE devra faire sans trois joueurs. En effet, en conférence de presse, Claude Puel, l'entraîneur ligérien, a confirmé les forfaits de Mathieu Debuchy, Gabriel Silva et Charles Abi, précisant qu'il faudrait encore attendre un peu avant de les revoir dans le groupe et encore plus particulièrement concernant le jeune attaquant.