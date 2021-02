ASSE - Trois forfaits actés pour le déplacement à Lorient

Pour le déplacement sur la pelouse du FC Lorient, programmé dimanche après-midi (15 heures, Stade du Moustoir) dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, les Verts de l'AS Saint-Etienne devront faire sans trois joueurs, dont les forfaits ont été officialisés ce vendredi après-midi en conférence de presse par Claude Puel, l'entraîneur ligérien.

"Yvann Maçon (Ndlr, rééducation), Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont indisponibles pour le match face à Lorient. Wahbi a passé une IRM qui n'a rien révélé mais il ressent toujours une gêne à une cuisse. On laisse également à Romain le temps qu'il faut pour bien se soigner, sans pression", a précisé le tacticien forézien à deux jours de cette affiche capitale dans la course au maintien.