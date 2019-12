ASSE - Un manque d'expérience dans le secteur offensif selon Puel

L'AS Saint-Etienne a enchaîné une troisième défaite d'affilée en Ligue 1 samedi soir, à Strasbourg (2-1, analyse et notes), pour conclure la phase aller. Les Stéphanois ont payé un réveil trop tardif, alors que Strasbourg a fait le break à l'heure de jeu. Pourtant, Claude Puel a estimé après le match que son équipe méritait bien mieux au vue des efforts réalisés. "Je suis très déçu pour mes joueurs par rapport à ce qu'ils ont entrepris dans ce match, sur un terrain difficile. On a fait un gros match dans l'intensité, on a essayé de jouer et de faire des décalages en première mi-temps. Il a manqué de la percussion devant et des détails dans le dernier geste. C'est dommage car, globalement, on faisait une bonne mi-temps."

L'entraîneur stéphanois a souligné ensuite le manque d'expérience dans le secteur offensif. "On n'est pas chanceux avec la VAR car on aurait pu revenir à un partout. Il manque toujours un petit quelque chose, on n'a pas assez de joueurs de métier pour être performant dans les enchaînements devant le but. On n'a pas de marge pour faire un mercato. J'aimerais bien récupérer le plus tôt possible tous mes joueurs de façon à avoir toutes nos forces vives. On méritait largement le score de parité ce (samedi) soir" a conclu Puel.