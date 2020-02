ASSE - Un revers douloureux pour Puel

Une semaine après avoir renoué avec la victoire face à Nîmes (2-1), les Verts sont rapidement retombés dans leurs travers en s'inclinant à Metz (3-1) ce dimanche, lors de la 22ème journée de Ligue 1. A Saint-Symphorien, les Stéphanois ont concédé l'ouverture du score au plus mauvais moment, juste avant la pause, ce qu'a regretté Claude Puel. "On a été solides jusqu'au premier but. Après on a pris une leçon d'efficacité. Dommage car on est bien en place. On a des situations que leur gardien a sorti. En deuxième mi-temps on a les occasions pour revenir dans le match" a-t-il déclaré après la rencontre.

"On venait faire un résultat ici. Je le répète. On a eu des munitions mais on a concédé ce but avant la mi-temps qui nous a fait mal, et Metz mérite sa victoire". Malgré cette déconvenue qui fait mal, comme il le concède, Claude Puel souhaite réagir rapidement. Les Verts n'auront pas le choix puisque l'OM se rendra à Geoffroy-Guichard dès mercredi (21h). "On avait amorcé à nouveau une bonne direction contre Nîmes. On n'a pas su enchaîner. Cette défaite fait mal vu le scénario. Le score est lourd vu la physionomie du match. Mais on a la volonté de repartir de l'avant."