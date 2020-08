ASSE - Une enquête judiciaire ouverte après les incidents au centre de formation

Hier soir, l'ASSE confirmait qu'un incident grave avait eu lieu au centre de formation. Deux jeunes ont été violentés par trois de leurs "coéquipiers" le soir de la finale de la Coupe de France. Le club stéphanois précisait par ailleurs que suite à ces actes, deux joueurs avaient été "convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction et mis à pied à titre conservatoire" et qu'un troisième avait "fait l’objet d’une exclusion temporaire". Une plainte avait également été déposée.

L'AFP précise à ce jour qu'une enquête judiciaire vient d'être ouverte pour "coups et blessures volontaires sur fond de bizutage" et que Saint-Etienne a déposé une plainte contre X. Les victimes seraient âgées de 15 et 16 ans.