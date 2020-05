ASSE - Une L1 à 22 clubs ? Puel balaie cette option

L'idée d'une Ligue 1 à 22 clubs, prônée par Antoine Kombouaré et d'autres, n'est pas du goût de Claude Puel. À l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a fermement balayé cette option : "J'aime beaucoup Antoine. Il est entier et il a du coeur. Quand il sent une injustice, il va à fond. Mais où mettons-nous le curseur ? Il ne peut y avoir de satisfecit. Ce n'est pas un manque de solidarité. Il fallait prendre une décision et il faut être derrière", a estimé le technicien ligérien.