ASSE - Une libération pour Claude Puel

En grande difficulté en championnat où elle pointe à la 16ème place, l'AS Saint-Etienne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de France en s'imposant face à Rennes à la dernière seconde jeudi soir (2-1). Dans une joie extatique au moment du but de Ryad Boudebouz, Claude Puel s'est montré libéré en conférence de presse d'après match. Il espère que ce match servira de déclic pour la Ligue 1.

"L'avantage d'avoir fait cette première période à Lyon a permis de montrer un autre visage ce soir dans notre entame. On a été très fort ce soir après avoir concédé l'ouverture du score. La qualification est complètement méritée. Je suis heureux pour mon groupe qui mérite cette victoire. Sur le but de Boudebouz, j'ai le sentiment que nous sommes récompensés, les choses tournent enfin pour nous. Nous avons fait un match plein pour aller chercher cette victoire dans les arrêts de jeu. Ce match doit nous montrer le chemin pour le championnat, c'est une bouffée d'oxygène" a-t-il commenté, avant de rappeler l'importance de se concentrer sur le match face à Bordeaux (dimanche, 15h). "Il y a de l'émotion ce soir, il faudra se calmer et vite récupérer pour appréhender le match de Bordeaux."