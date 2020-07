ASSE - Une prolongation de Perrin ? Pas le sujet du moment selon Puel

Le carton réalisé face à la formation belge de Charleroi (4-0, résumé), hier soir en amical, a permis à Loïc Perrin de retrouver la compétition. L'emblématique défenseur central et capitaine des Verts (34 ans) est entré à l'heure de jeu et a pris part à la dernière demi-heure. Un retour évoqué en conférence de presse par Claude Puel.

"Loïc Perrin avait été soulagé l’avant-dernier match. Il a repris graduellement, de façon à ce qu’il puisse avoir du temps de jeu hier. J’espère qu’il pourra disputer 75 minutes samedi (Ndlr, face à Anderlecht, dans un match de 2x75 minutes)", a indiqué le technicien ligérien, et de préciser : "Il est disponible pour la finale de Coupe France". Concernant une possible prolongation de bail du natif de Saint-Etienne, Claude Puel estime que le sujet n'est pas, encore, à l'ordre du jour : "On verra ensemble entre lui, moi la direction pour la suite. Pour le moment, tout le monde est centré sur l'événement".